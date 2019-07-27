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Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 23:18 | Son Güncelleme

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde, saat 17.00 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde, saat 17.00 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD'ın dalgıçları ile akşam saatlerinde olay yerine gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların su altında yaptığı arama çalışmaları havanın kararması ile birlikte durduruldu. Dalgıçlar gölden çıkarken, AFAD ekiplerinin su yüzeyindeki taraması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

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