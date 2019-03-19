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Kiralarla yarışan site aidatlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:17 | Son Güncelleme

Site aidatlarının ev kirası gibi olmaya başladığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Site yönetimleri yeni kazanç kapısı oldu.

Site aidatlarının ev kirası gibi olmaya başladığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Site yönetimleri yeni kazanç kapısı oldu. Kat mülkiyet kanunda düzenleme yapılması gerekiyor.” dedi.

İstanbul’da bir çok sitede alınan aidatlar adeta kiralarla yarışır hale geldiğine dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kat mülkiyet kanunda düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. Sitelerin yapıldığı sırada yönetimlerinin profesyonel şirketlere 10 yıllık süreyle anlaşmalar yapıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Çoğu kez ev alan kişiler kiradan kurtuldum, diye sevinirken kira gibi aidatla karşı karşıya kalabiliyor. Aidat ortak giderlerin karşılanması için alınır. Son dönemde bin, 2 bin bölümlü siteler yapıldı. Bu siteleri yapan müteahhitler yeni bir kazanç kapısı buldular. Site yönetim planının müteahhit firmanın kurduğu bir şirkete 10 yıl boyunca yazılıyor. Site yönetimleri profesyonel şirket oldukları için hizmet değil kar amacı güdüyorlar. Dolayısıyla da ek kazanç kapısı oluyor. Kat maliklerinin de buna karşı mücadele etmesi mümkün olmadığında kira gibi aidatlar ortaya çıkıyor. Site yönetimleri yeni kazanç kapısı oldu. Kat mülkiyet kanunda düzenleme yapılması gerekiyor. Site yönetiminin dürüst ve site sakinlerine hizmet edecek kişilerden seçilmesi önemli, aksi takdirde soygunla karşı karşıya kalabilir insanlar.” diye konuştu.

“Kiracı önceden huzura, ve sosyal güvenceye bakıyordu, şimdi ise aidata”
Site aidatlarını değerlendiren emlak yazarı Mehmet Canıtatlı ise “Aidatlara baktığınızda genel olarak artış görülüyor. İstanbul’da bin liralık stüdyo dairenin aidat değeri 250 lira. El insaf demek gerekiyor. Daire sayısı yükseldikçe yöneticilerin insafına kalmış durumda. Her aidat hesaplanırken metrekareler de dikkate alınıyor. Ev fiyatları düşüyor. Kiracı önceden huzura ve sosyal güvenceye bakıyordu, şimdi ise ’aidat kaç para’ diye bakıyor.” diye konuştu.

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