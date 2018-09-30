Kiralayamadığı bisiklet yüzünden belediyeyi şikayet etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kredi kartı zorunluluğu bulunduğunu ve bu nedenle bisiklet kiralayamadığını iddia eden bir çocuk, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale'de yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, Çanakkale Belediyesinin akıllı bisiklet kiralama sisteminden kredi kartı olmadığı için yararlanamadığını belirterek, durumu KDK'ye şikayet etti.

Başvurusunda bisikletinin olmadığını ancak kentte Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (ÇABİS) bulunduğunu ifade eden çocuk, söz konusu hizmetten sadece kredi kartı ile akıllı kart alınarak, abonelik yöntemiyle yararlanılabildiğini belirtti.

Küçük çocuk bisikletlere de genelde büyüklerin bindiğini, çocukların, belediyenin bu hizmetinden yararlanabilmek için anne ve babalarına ait kredi kartlarına ihtiyaç duyduklarını hatırlatan şikayet sahibi çocuk, bu hizmeti kullanmak istediklerini yineleyerek ÇABİS hizmetinin nakit para da kabul edecek şekilde yenilenmesini talep etti.

Açıklamada, KDK'nin, vatandaşın idareyle yaşadığı sorunlarda köprü görevi yaptığı bildirilerek, şunlar kaydedildi: