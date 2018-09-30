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Kiralayamadığı bisiklet yüzünden belediyeyi şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

Çanakkale Belediyesinin akıllı bisiklet kiralama sisteminden kredi kartı olmadığı için yararlanamadığını belirten 10 yaşındaki bir çocuk, durumu Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kredi kartı zorunluluğu bulunduğunu ve bu nedenle bisiklet kiralayamadığını iddia eden bir çocuk, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale'de yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, Çanakkale Belediyesinin akıllı bisiklet kiralama sisteminden kredi kartı olmadığı için yararlanamadığını belirterek, durumu KDK'ye şikayet etti.

Başvurusunda bisikletinin olmadığını ancak kentte Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (ÇABİS) bulunduğunu ifade eden çocuk, söz konusu hizmetten sadece kredi kartı ile akıllı kart alınarak, abonelik yöntemiyle yararlanılabildiğini belirtti.

Küçük çocuk bisikletlere de genelde büyüklerin bindiğini, çocukların, belediyenin bu hizmetinden yararlanabilmek için anne ve babalarına ait kredi kartlarına ihtiyaç duyduklarını hatırlatan şikayet sahibi çocuk, bu hizmeti kullanmak istediklerini yineleyerek ÇABİS hizmetinin nakit para da kabul edecek şekilde yenilenmesini talep etti.

Açıklamada, KDK'nin, vatandaşın idareyle yaşadığı sorunlarda köprü görevi yaptığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü eylem, işlem ve tutumlarını insan haklarına dayalı olarak adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde inceler. Kurum, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapmakta idareye yol göstermektedir. Kuruma sadece yetişkinler değil çocuklar da yoğun olarak başvuru yapıyor. Kamu Denetçiliği Kurumunun, çocukların yapacakları şikayetler için ayrı bir internet sitesi bulunuyor. Bu siteyi kullanan çocuklar her türlü sorunlarının çözümü için kuruma başvurabiliyorlar."

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bisiklet Çanakkale Kamu Denetçiliği Kurumu kredi kartı

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