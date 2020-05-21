HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Adana'da 6 ay önce kiraya verdiği otomobilden aracını geri alamayan oto kiralama işletmecisi Volkan Karlıdağ, otomobilindeki takip cihazının söküldüğünü söyledi. Karlıdağ, “Biz maddi sıkıntısı olan bir şirket değiliz ama bu araçla farklı bir eylem yapabilirler ne tip insan olduklarını bilemiyoruz. Bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

Kentte 10 yıldır oto kiralama işi yapan Volkan Karlıdağ (29), iddiaya göre, 6 ay önce V.U. isimli kişiye 34 UK 7129 plakalı beyaz bir otomobil kiraladı. V.U. ile ilk başta 1 aylık kiralama anlaşması yapan Karlıdağ, süre dolduktan sonra otomobilini geri istedi. V.U. ise bunun üzerine, “Aracını bir hafta, 10 gün içerisinde getireceğim” dedi. V.U.’nun dediği süre dolduğu halde aracı getirmemesi ve takip cihazının sökülmesi üzerine Karlıdağ, polise giderek dolandırıldığını bildirip şikayetçi oldu.

ARACIN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYOR

V.U. ise bu sürede yine Karlıdağ’ı sürekli oyaladı. Aracının şu anda Kahramanmaraş’ta olduğunu öğrenen Volkan Karlıdağ, bir an önce otomobiline yasa dışı bir iş yapılmadan geri kavuşmayı istiyor.

'HER YERDE ARIYORUZ AMA BULAMIYORUZ'

Başından geçen olayı muhabirlere anlatan Karlıdağ, “Aracımızı kiraya verdik. Kiraladığımız şahıs, yaklaşık 1 aydır aracımızı ne geri getiriyor ne de bir kira ödemesi yapıyor. Arkadaş dolandırıcı herhalde. Bizim gibi 3-4 mağdur daha varmış öyle öğrendik” dedi.
Karlıdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bu şahsın bulunması için emniyetten yardım bekliyoruz. Her yerde arıyoruz soruyoruz ama bulamıyoruz. Telefon ile aradığımızda kendisi cevap veriyor ama aracımızı getirmiyor.”

'1 MAYIS'TAN BU YANA HABER ALAMIYORUZ'

'1 MAYIS'TAN BU YANA HABER ALAMIYORUZ'
Otomobil ile yasa dışı işler yapılacağından korktuğunu kaydeden Volkan Karlıdağ, “1 ay ödeme yaptılar sonra ödeme yapmadılar. Kendisi de karşımıza çıkmıyor. Biz maddi sıkıntısı olan bir şirket değiliz ama bu araçla farklı bir eylem yapabilirler ne tip insan olduklarını bilemiyoruz. Bulunmasını talep ediyoruz. Aradığımızda aracınızı 1 hafta, 10 gün içerisinde getireceğim diyor. 1 aydır ama böyle arabayı getirmiyorlar ” dedi.

'ARAÇ KAHRAMANMARAŞ'TA DİYORLAR'

'ARAÇ KAHRAMANMARAŞ'TA DİYORLAR'
Araçtaki takip cihazının da söküldüğünü söyleyen Karlıdağ, “Aracımızdan 1 Mayıs tarihinden bu yana haber alamıyoruz. Takip cihazını da söktüler. Bize araç şu an Kahramanmaraş’ta diyorlar. Kiraya verdiğimiz kişiden birisinin alacağı mı ne varmış o da onlardan aracı almış herhalde. Bayağı karışık bir durumda. Dolandırıldık, destek bekliyoruz” (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

Dehşet! Görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde berberin testi pozitif çıktı

Berberin testi pozitif çıktı! 20 kişiyle temas kurmuş

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan manzara! 'Eski durumuna gelmiş gibi'

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan manzara!

Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı

Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı

Çocukların ilk işi denize girmek oldu

İlk iş denize gittiler ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.