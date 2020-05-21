Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

Kentte 10 yıldır oto kiralama işi yapan Volkan Karlıdağ (29), iddiaya göre, 6 ay önce V.U. isimli kişiye 34 UK 7129 plakalı beyaz bir otomobil kiraladı. V.U. ile ilk başta 1 aylık kiralama anlaşması yapan Karlıdağ, süre dolduktan sonra otomobilini geri istedi. V.U. ise bunun üzerine, “Aracını bir hafta, 10 gün içerisinde getireceğim” dedi. V.U.’nun dediği süre dolduğu halde aracı getirmemesi ve takip cihazının sökülmesi üzerine Karlıdağ, polise giderek dolandırıldığını bildirip şikayetçi oldu.

ARACIN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYOR

V.U. ise bu sürede yine Karlıdağ’ı sürekli oyaladı. Aracının şu anda Kahramanmaraş’ta olduğunu öğrenen Volkan Karlıdağ, bir an önce otomobiline yasa dışı bir iş yapılmadan geri kavuşmayı istiyor.