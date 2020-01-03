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  4. Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı

Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde iş makinaları ve kamyonlardan akü ve mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bozköy Mahallesi’nde O.S.

Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı

İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde iş makinaları ve kamyonlardan akü ve mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bozköy Mahallesi’nde O.S. isimli şahsa ait iş makinasının aküsü ile 120 litre mazot; Foça İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kazımdirik Mahallesi’nde ise Foça Belediyesi’ne ait kamyonların 4 adet aküsünün çalındığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Jandarma ekipleri güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği düşünülen M.A., C.K. ve C.P. isimli şahısların olayı 35 HC 5341 plakalı kiralık araç ile gerçekleştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışma sonucu ekipler, 1 Ocak tarihinde şüpheli şahısların çaldıkları aküyü Aliağa Oto Sanayi’de satacakları esnada şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorguda suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan ele geçirilen aküler ve mazot, olayın mağduru olan şahıs ile Foça Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı

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