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Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kiraladıkları otomobille 2 işyerinden 155 bakır cezve çalan 3 kişi yakalandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kiraladıkları otomobille 2 işyerinden 155 bakır cezve çalan 3 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'ndeki 2 işyerinden birer gün ara ile 155 bakır cezve çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler işyerlerindeki güvenlik kameraları görüntüleriyle hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakasına ulaştı. Yapılan sorgulamada otomobilin bir kiralama şirketine ait olduğu belirlendi. Şirketle temasa geçen polis, GPS verileriyle otomobilin tam yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, aracın içindeki Bektaş G. (24), Emre D. (23) ve Ahmet K.(24)'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularında 3 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli operasyonla yakalandıKiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli operasyonla yakalandıKiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli operasyonla yakalandı

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