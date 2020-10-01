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Kiralık araçla kaza yaptı, şoka girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü ile özel otomobil çarpıştı.Kaza Hamidiye Mahallesi Fatih Camii kavşağında meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü ile özel otomobil çarpıştı.
Kaza Hamidiye Mahallesi Fatih Camii kavşağında meydana geldi. Kiralık araç olduğu öğrenilen Yunus G. (23) idaresindeki 16 BL 836 plakalı otomobil, aynı istikametten gelen Erdinç Aydın’ın kullandığı 16 M 06007 plakalı halk otobüsüne çarptı. 836 plakalı araç orta refüje çarptıktan sonra yol ortasına durdu. Kazayı görenler sürücülerin yardımına koştu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücü Yunus G. kazanın şokuyla uzun süre kaldırımda oturdu. Hasarlı otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.

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