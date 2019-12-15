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Kiralık araçtan 15 kilo uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bursa’da kiralık araçta 15 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, daha önce de narkotik konularıyla ilgili işlem yapılan 34 RY 5489 plakalı kiralık aracın Yıldırım ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kiralık araçtan 15 kilo uyuşturucu çıktı

Bursa’da kiralık araçta 15 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, daha önce de narkotik konularıyla ilgili işlem yapılan 34 RY 5489 plakalı kiralık aracın Yıldırım ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aracı yakalamak için harekete geçen ekipler, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde aracı durdurdu. Araç sürücüsü A.T. (36) gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 15 kilo 50 gram salvia adlı uyuşturucu ele geçirildi. A.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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