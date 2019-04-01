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Kiralık Aşk'ın yıldızı Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 20:42 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman'ın seyircisyi darp ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kiralık Aşk'ın yıldızı Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın çekimleri izleyen bir izleyiciyi darp ettiği iddia edilmişti. Yaman'ın rol arkadaşı Demet Özdemir konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BANA LAF ATTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demet Özdemir, "Bugün haberlerde "hayran" adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde uzaklaşmamıştır... Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çaılışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
demet özdemir Can Yaman erkenci kuş

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