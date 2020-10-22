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Kiralık depoya kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kiralık bir depoya düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son günlerde çok sayıda insanın ölümüne neden kaçak içkiye geçit vermiyor.

Kiralık depoya kaçak içki operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kiralık bir depoya düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son günlerde çok sayıda insanın ölümüne neden kaçak içkiye geçit vermiyor. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden A.T.Ç. isimli şahsın sahte alkol üretimi yaptığının duyumunun alınması üzerine Çorlu Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu şahsın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi’nde bulunan kiralık deposunda ve aracında arama yapıldı. Arama sonucunda üzerinde sahte etiketler ve kapaklarında sahte bandrol bulunan 1 litrelik şişelere doldurulmuş halde 80 litre viski, iki plastik şişede 12 litre viski, 10 litre etil alkol, 10 litre viski ham maddesi, 750 adet çeşitli içki markalarına ait boş şişe, 200 adet sahte etiket, 290 adet sahte alkollü içki bandrolü, 289 adet alkol şişesini kapatmak amacıyla kullanılan şişe kapağı ve alkol dolumunda kullanılan 4 adet boş şırınga ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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