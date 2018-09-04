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KİRALIK EV BAKMAYA GİDİP SURİYELİ AİLEYİ GASP ETTİLER 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de bakmaya gittikleri kiralık dairede oturan Suriyeli ailenin 11 yaşındaki kız çocuğunun evde yalnız olmasını fırsat bilerek, 12 bilezik ve 3 bin TL parayı çalan Suriyeli aile yakalandı.  Olay, Küçükçekmece'nin İnönü Mahallesi'nde 1 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşti.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de bakmaya gittikleri kiralık dairede oturan Suriyeli ailenin 11 yaşındaki kız çocuğunun evde yalnız olmasını fırsat bilerek, 12 bilezik ve 3 bin TL parayı çalan Suriyeli aile yakalandı.
Olay, Küçükçekmece'nin İnönü Mahallesi'nde 1 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir aile kiralık daire ilanlarında gördükleri bir eve giderek, daireyi incelemek istedi. Başka bir Suriyeli ailenin yaşadığı evin kapısını 11 yaşındaki bir kız çocuğu açtı. Eve giren karı koca, küçük çocuğun evde yalnız olduğunu görünce küçük kızı zorlayarak evdeki paraların yerini öğrendi. Evde bulunan para ve altınları alan çift ile onlara yardım eden diğer kişiler kaçtı.

YÜZLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin eşgallerini belirledi. Yaklaşık bir ay boyunca yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek hırsızlığı gerçekleştiren Suriyeli ailenin bulundukları yer tespit edildi. Nour A. isimli kadın ve eşi Mahmoud W. ile birlikte onlara yardımcı olan Obade el S., Omar Hattab M. ve kimliği öğrenilemeyen başka bir kadın 2 Ağustos Pazar günü yakalanarak gözaltına alındı.

BEBEĞİ KUCAĞINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan, Kanarya Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Suriyeli çiftin küçük bir bebekleri olduğu görülürken, gasp suçunu işlerken bebeklerini başka bir yere bıraktıkları öğrenildi. Küçük bebek, anne Nour A.'nın kucağında polis aracına bindirilerek, adliyeye gitti.

Görüntü Dökümü
GÜVENLİK KAMERASI
-Zanlıların kaçışı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar

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