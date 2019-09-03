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'Kiralık ev' yalanıyla dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kiraladığı evin fotoğraflarını çekip, internet sitelerine 'kiralık ev' ilanıyla koyarak 5 kişiyi toplamda 5 bin TL dolandıran S.E.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

'Kiralık ev' yalanıyla dolandırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kiraladığı evin fotoğraflarını çekip, internet sitelerine 'kiralık ev' ilanıyla koyarak 5 kişiyi toplamda 5 bin TL dolandıran S.E.Ö., polis ekiplerince yakalandı.
Muratpaşa ilçesinde, kiraladığı evin fotoğraflarını çekip, internet sitelerine 'kiralık ev' ilanı veren S.E.Ö., aralarında yerli ve yabancıların da olduğu 5 kişiyi toplam 5 bin TL dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla S.E.Ö.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.E.Ö., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

'Kiralık ev' yalanıyla dolandırdı

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