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Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler

09.12.2020 16:57 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de, kumarhaneye çevrilen kiralık eve yapılan baskında 14 kişi yakalanırken, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık’ta Altıntepe Mahallesi Kılavuzçayırı Caddesi üzerinde bulunan bir evde para karşılığı kumar oynatıldığı istihbaratını aldı.

Maltepe’de, kumarhaneye çevrilen kiralık eve yapılan baskında 14 kişi yakalanırken, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık’ta Altıntepe Mahallesi Kılavuzçayırı Caddesi üzerinde bulunan bir evde para karşılığı kumar oynatıldığı istihbaratını aldı. İhbarı değerlendiren polis, Anadolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla aynı gece saat 01:30 sıralarında söz konusu eve baskın düzenledi.
Baskında, Zerrin K. (55) ile ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan sabıkası bulunan Müslüm K.’nın (39), kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi. Yakalanan K. ve C.’ye “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan işlem yapılırken, kumarda dönen 34 bin 400 lira paraya da el konuldu. Operasyonda, evde 12 kişiye maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 37 bin 800 lira para cezası uygulandı. Baskında, kumar oynadıkları ileri sürülen 10 şahsa ise ‘Kabahatler Kanununa Muhalefet’ suçundan 12 bin 250 lira olmak üzere toplam 50 bin 50 lira idari para cezası verildi.

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