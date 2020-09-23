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  4. Kiralık evinden çıktı, 4 yıldır minibüste yaşıyor

Kiralık evinden çıktı, 4 yıldır minibüste yaşıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2020 08:10 | Son Güncelleme

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 74 yaşındaki Nazmi Sarıışık, sıkıldığı için kirada oturduğu evini boşaltıp, 4 yıldan beri boş bir araziye çektirdiği motoru olmayan hurda bir minibüste yaşıyor. Açık havada yaşamanın kendisine iyi geldiğini ve huzur bulduğunu belirten Sarıışık, ömrünün sonuna kadar minibüste yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Kiralık evinden çıktı, 4 yıldır minibüste yaşıyor

Koçarlı'nın kırsal Şenköy Mahallesi'nde doğup, büyüyen ve hiç evlenmeyen, yıllarca çobanlık yaparak geçimini sağlayan Nazmi Sarıışık, 4 yıl önce 750 liraya hurda, motoru olmayan bir minibüs aldı. Çobanlığı bırakan, kirada oturduğu evi de boşaltan Sarıışık, satın aldığı minibüsü 3 kilometre mesafedeki Tokatbaşı mevkisindeki Koçarlı Belediyesi'ne ait araziye çekti. Kimsesi olmayan, aldığı 600 lira yaşlılık maaşının yanı sıra çöplerden topladığı hurdaları satarak geçimini sağlayan Sarıışık, içine bir de yatak koyup, şahsi eşyalarını yerleştirdiği, elektriği ve suyu olmayan minibüste yaşamaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ekipleri tarafından aşevinden düzenli olarak yemek verilen Sarıışık, su ihtiyacını ise yakındaki bir kahvehaneden bidonlara doldurarak, sağlıyor. Elektriği olmadığı için akşamları daha çok kahvehanede vakit geçiren Sarıışık, yaşadığı minibüse ise daha çok uyumak için geliyor.

'AÇIK HAVA İYİ GELİYOR'

Minibüste yaşamayı çok sevdiğini ve belediyenin barınma evine yerleştirme teklifini kabul etmediğini belirten Nazmi Sarıışık, açık havanın kendisine çok iyi geldiğini, huzur bulduğunu, ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğini söyledi. Minibüste yaşamanın kendisi için zor olmadığını da belirten Sarıışık, "Burada rahatım iyi. Daha önce yaşadığım kiralık evde çok canım sıkılıyordu" dedi.

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(DHA)

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