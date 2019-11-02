Kiralık hackerlarla soygun yapan şebeke Ankara’da çökertildi

Kiraladıkları hackerlar ile vatandaşların kredi kartı bilgilerini çalarak soygun yapan şebekeye Ankara Emniyeti ‘Reset’ operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli şebeke üyeleri 2 ay önce Ankara’ya gelerek ev kiraladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alınan istihbarat sonucunda yaptıkları incelemede şüphelilerin, 13 ayrı mağdurun kredi kartı/mail order bilgilerini sosyal medya hesaplarından ve telefonlara gönderdikleri e-devlet logolu linkler tıklanınca çalarak hesaplarını boşalttıklarını tespit etti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin ‘CEO’ lakabıyla anılan şahsın direktifleriyle Ankara’da işbaşı yaptıklarını belirledi.

Hacker kiralamışlar

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, örgüt üyelerinin hacker kiraladıkları ve hackerlar aracılığıyla mağdurların kredi kartı ve mail order bilgilerini ele geçirerek internet üzerinden alışveriş yaptığı öğrenildi. İnternet üzerinden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi pahalı cihazları satın alan şebeke üyeleri, kurye olarak kullandıkları şüphelilerin isimlerini teslim alacak kişi kısmına yazdırarak mağazalardan ürünleri teslim aldı.