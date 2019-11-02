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Kiralık hackerlarla soygun yapan şebeke Ankara’da çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 00:16 | Son Güncelleme

Kiraladıkları hackerlar ile vatandaşların kredi kartı bilgilerini çalarak soygun yapan şebekeye Ankara Emniyeti ‘Reset’ operasyonu düzenledi.

Kiraladıkları hackerlar ile vatandaşların kredi kartı bilgilerini çalarak soygun yapan şebekeye Ankara Emniyeti ‘Reset’ operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli şebeke üyeleri 2 ay önce Ankara’ya gelerek ev kiraladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alınan istihbarat sonucunda yaptıkları incelemede şüphelilerin, 13 ayrı mağdurun kredi kartı/mail order bilgilerini sosyal medya hesaplarından ve telefonlara gönderdikleri e-devlet logolu linkler tıklanınca çalarak hesaplarını boşalttıklarını tespit etti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin ‘CEO’ lakabıyla anılan şahsın direktifleriyle Ankara’da işbaşı yaptıklarını belirledi.

Hacker kiralamışlar
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, örgüt üyelerinin hacker kiraladıkları ve hackerlar aracılığıyla mağdurların kredi kartı ve mail order bilgilerini ele geçirerek internet üzerinden alışveriş yaptığı öğrenildi. İnternet üzerinden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi pahalı cihazları satın alan şebeke üyeleri, kurye olarak kullandıkları şüphelilerin isimlerini teslim alacak kişi kısmına yazdırarak mağazalardan ürünleri teslim aldı.

Kuryelerin cihazları teslim aldığı anlar kameralara yansıdı
Öte yandan ele geçirdikleri kredi kartları için limit arttırma talebinde bulunan zanlılar, kredi kartlarının limitlerini zorladılar. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameralarını detay incelemeleri sonucunda şebeke üyelerinin rahat bir şekilde mağazalara girerek cihazları teslim aldığı ve mağazadan uzaklaştığı görüldü. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği alışverişi yapan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesiyle polis, operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen adreslere ekipler tarafından yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi yakalandı. Vatandaşların kart bilgilerini kullanarak haksız kazanç elde eden şüpheliler, verdikleri beyanda bu işlemi kendi aralarında ‘Reset’ diye tabir ettiklerini söyledi. Ayrıca ifadelerinde kredi borçlarını ödemek için kredi kartı bilgilerini çaldıklarını beyan etti.

2 ayda 48 cihaz saklandı ve satıldı
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada son 2 ayda bilişim dolandırıcılığı yolu ile elde edilen 48 cihazın satıldığı ve saklandığı tespit edildi. Öte yandan ‘Digital Ergin’ lakaplı şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, satın alınan ve saklanan cihazlardan bir kısmı ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kayra K. ile Haydar E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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