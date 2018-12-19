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Kiralık otomobilde pompalı tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 23:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da kiralık araçla, açık otopark alanına giren Oktay A.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da kiralık araçla, açık otopark alanına giren Oktay A. (20), sürücü koltuğunda pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Selçuklu Mahallesi’ndeki Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait bir işletmenin açık otopark alanında meydana geldi. 03 BN 801 plakalı otomobille otoparka giren Oktay A.’nın park ettiği araçtan bir süre sonra silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracı kontrol eden polis ve sağlık ekipleri Oktay A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis, araçta ve çevresinde arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri Oktay A.’nın aracında bulunan pompalı tüfekle çenesinin altından ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Oktay A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Oktay A.’nın kullandığı otomobilin bir firmadan kiralık olduğu belirlendi.

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