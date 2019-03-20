HABER

Kiralık otomobille hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

MALATYA'da, kiralık otomobil ile farklı adreslerdeki evlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalandı.

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kiralık otomobil ile farklı adreslerdeki evlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.
Malatya'da farklı mahallelerdeki evlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıı. Güvenlik kameralarını da mercek altına alan polis, hırsızlık olaylarında kullanılan otomobilin plakasını tespit etti. Kiralık olduğu belirlenen otomobilin Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde olduğu belirlendi. Bu bilgilerden yola çıkarak, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini saptayan polis, Ergani'de operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde ele geçirilen çalıntı para ve ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, adları açıklanmauan 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
İzinsiz drone uçurmaya 10 bin TL cezaİzinsiz drone uçurmaya 10 bin TL ceza
İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.