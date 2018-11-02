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Kiralık villada sahte rakı imalatı yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kiraladığı villada sahte içki üretip pazarladığı belirlenen R.K., yakalandı.

Kiralık villada sahte rakı imalatı yaparken yakalandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kiraladığı villada sahte içki üretip pazarladığı belirlenen R.K., yakalandı. Villada yapılan aramada çok sayıda boş içki şişesi ve şişelenmeye hazır 20 litre sahte rakı ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı ilçesinde bir villada sahte içki üretimi yapıldığı yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan araştırmada R.K.'nin kiraladığı villada sahte içki imal ettiği, imal ettiği içkileri de Muratpaşa ilçesinde kiraladığı bir depoya taşıdığı tespit edildi. Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından villaya ve depoya eş zamanlı baskın yaptı. Aramada, 659 şişe değişik markalarda sahte içki, 119 adet değişik markalara ait boş içki şişesi, 780 adet değişik markalara ait içki şişesi kapağı,5 litrelik su bidonlarında toplam 20 litre şişelenmeye hazır sahte rakı, 7 adet alkol test kiti ele geçirildi. Olayla ilgili R.K. gözaltına alındı. R.K. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Kiralık villada sahte rakı imalatı yaparken yakalandı

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