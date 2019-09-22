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Kıran-2 Operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin kırsalında devam eden operasyonlarda terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 7 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 7 ayrı sığınak ve depo ele geçirildi.

Sığınaklarda, 2 metis M-1 füze ateşleyici, 2 biksi makineli tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, tamburalı bombaatar, 6 RPG-7 roketatar, 16 tabanca, 48 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 roket atar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 19 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 7 anti personel roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 4 termal kamera, silah üstü termal kamera, gece görüş dürbünü ile 2 gündüz görüş dürbünü ve çok sayıda mühimmat ile muhabere malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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kıran-2 operasyonu Mardin'in Nusaybin kırsalı

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