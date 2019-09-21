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Kıran -2 Operasyonu kapsamında Mardin’de, PKK’ya büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildiğini açıkladı.Mardin’in Nusaybin kırsalında PKK’ terör örgütüne yürütülen Kıran-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildiğini açıkladı.
Mardin’in Nusaybin kırsalında PKK’ terör örgütüne yürütülen Kıran-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen sığınaklar içeresinde 45 adet el bombası, 17 kg plastik patlayıcı, 2 adet PKM (Biksi), 11 adet antitank roketatar mühimmatı, 36 adet bomba atar mühimmatı, 36 adet alfa-fire ateşleme anahtarı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgede ise operasyonların devam edildiği bildirildi.

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