Kıran -2 Operasyonu kapsamında Mardin’de, PKK’ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildiğini açıkladı.

Mardin’in Nusaybin kırsalında PKK’ terör örgütüne yürütülen Kıran-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen sığınaklar içeresinde 45 adet el bombası, 17 kg plastik patlayıcı, 2 adet PKM (Biksi), 11 adet antitank roketatar mühimmatı, 36 adet bomba atar mühimmatı, 36 adet alfa-fire ateşleme anahtarı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede ise operasyonların devam edildiği bildirildi.

