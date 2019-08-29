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"Kıran-2 Operasyonu" sayesinde teslim oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. - Teröristlerin Kıran-2 Operasyonu'nda güvenlik güçlerinin yoğun, etkin ve etkili faaliyetleri neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerin Kıran-2 Operasyonunda güvenlik güçlerinin yoğun, etkin ve etkili faaliyetleri neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesinde, Güllüce Dağı eteklerinden üs bölgesi istikametine doğru silahsız ve teçhizatsız yaya olarak yaklaşmakta olan 2 kadın tespit edildi.

Kadınlar, güvenlik güçlerinin çağrılarına olumlu yanıt vererek teslim oldu.

Yapılan araştırmada kadınların Çatak İlçe Jandarma Komutanlığınca kayıp olarak aranan M.O. ve S.T. isimli terör örgütü mensupları olduğu anlaşıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince teslim alınan teröristler gözaltına alındı.

Teröristlerin 27 Ağustos'ta başlatılan Kıran-2 Operasyonu’nda, güvenlik güçlerinin uyguladığı yoğun, etkin ve etkili faaliyetler neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi.

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