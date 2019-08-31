Kıran- 2 Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist yakalandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında sürdürülen 'Kıran- 2 Operasyonu'nda, Suriye'den eylem amaçlı geldikleri tespit edilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos günü, Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da desteği sürdürülen operasyonda Suriye'den eylem amaçlı geldikleri belirlenen 2 PKK'lı terörist yakalandı. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde, Suriye'den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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