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"Kıran-2 Ortak Operasyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

Batman Valisi Hulusi Şahin: - "Vatan toprağının terör örgütünce kirletilmesi engellenene kadar, son terörist bitene kadar bu mücadele durmaksızın devam edecek" - "Terör örgütüne çocuklarını kaptırmış ailelere seslenmek istiyorum. Elinizden geleni yapın, mücadele edin, çocuklarınızı örgütün elinden kurtarın, hayatlarını kurtarın"

Batman Valisi Hulusi Şahin, Mardin, Şırnak ve Batman'daki terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu"na ilişkin, "Vatan toprağının terör örgütünce kirletilmesi engellenene kadar, son terörist bitene kadar bu mücadele durmaksızın devam edecek." dedi.

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında 27 Ağustos'ta başlatılan, 3 ilden jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel timin görev aldığı "Kıran-2 Ortak Operasyonu" sürüyor.

Vali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun Batman ayağının Mava ve Bagok dağlarında devam ettiğini söyledi.

"Batman ilimizin güney bölgesi, Şırnak'ın doğu, Mardin'in de batı uçlarının birleştiği noktalar olan, 'Mava' diye tabir ettiğimiz bölgeler ve onun güneyindeki Mardin'e hudutları bulunan Bagok bölgesinde operasyon icra ediliyor." diyen Şahin, operasyonun Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından yönetildiğini belirtti.

- Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

PKK'lı teröristlerin sayısının her geçen gün azaldığına işaret eden Şahin, operasyonların kararlı ve başarılı şekilde sürdürüldüğünü anlattı.

Şahin, son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük çaplı bir operasyon yapılıyor, bir nevi süpürme operasyonu bu. Bölücü terör örgütü unsurları bölgede iyice azaldı. Son unsurlarının temizlenmesi ve kış üstlenmesine geçmelerinin engellenmesi için, yaşam malzemeleri, inleri, sığınaklarının imha edilmesi yönünde bir operasyon. Son derece başarıyla devam ediyor. Operasyonlar hiç ara vermeden devam edecek.

Vatan toprağının terör örgütünce kirletilmesi engellenene kadar, son terörist bitene kadar bu mücadele durmaksızın devam edecek."

- "Çocuklarınızı örgütün elinden kurtarın, hayatlarını kurtarın"

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğluna HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşmasına değinen Şahin, "Hacire annelere ihtiyacımız var." dedi.

Terör örgütünde çözülmelerin hızla arttığına dikkati çeken Şahin, "Kıran-2 Ortak Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta iki kadın teröristin güvenlik güçlerinin çağrılarına olumlu yanıt vererek teslim olduğunu anımsattı.

Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Terör örgütüne çocuklarını kaptırmış ailelere seslenmek istiyorum. Elinizden geleni yapın, mücadele edin, çocuklarınızı örgütün elinden kurtarın, hayatlarını kurtarın. Son dönemde bir çözülme söz konusu. Çok sayıda örgüt mensubunun bilgileri bizlere geliyor. Özellikle kuzey Irak kırsalında niyeti teslim olmak olanlar, aileleri vasıtasıyla ulaştığında hem Jandarma Genel Komutanlığı hem Emniyet Genel Müdürlüğünde ailelere yardımcı olan birimler var. Bu birimlerle temasa geçiyorlar, aileleri vasıtasıyla Habur'dan teslim alıyoruz.

Etkin pişmanlıktan faydalanıyorlar. Bu kapsamda örgüt mensupları ya hiç ceza almıyorlar ya da çok az ceza alarak normal sivil hayata dönebiliyorlar."

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Kıran-2 Ortak Operasyonu Batman Hacire Akar PKK terörist

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