Herekol, Bestler Dereler Bölgesi merkez olmak üzere Kıran-3 Operasyonu başladı. Operasyon başlar başlamaz 2’si gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Kıran 1, Kıran 2 ve Kıran 3 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Yurt içinde gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün; kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla gerçekleştiriliyor. Kıran-3 Harekatı’nda 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekat timi, 25 güvenlik korucu timiyle birlikte toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev aldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kıran” Operasyonları kapsamında terörle mücadele harekat bölgesinin genişleyerek kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.