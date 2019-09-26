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Kıran-4 operasyonu başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında Kıran-4 operasyonunun başladığını duyurdu.

Kıran-4 operasyonu başladı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında Kıran-4 operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyonda, 1125 personel, 75 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının izdüşümü olarak, yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos 2019 tarihinden itibaren büyük çaplı 'Kıran' operasyonları başlatıldı.
KIRAN-1'DE 18 TERÖRİST
Hakkari-Van-Şırnak kırsalında başlatılan Kıran-1 operasyonu kapsamında, 24 Eylül'de Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi, 6 işbirlikçi yakalandı. 45 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 5 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 5 RPG-7 Roketatar, 4 adet AT-4 tanksavar füzesi, 15 el bombası, 8 bin 580 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 7 adet EYP, 15,5 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
KIRAN-2'DE 9 TERÖRİST
27 Ağustos'da Mardin-Batman-Şırnak üçgeninde başlatılan Kıran-2 operasyonunda ise 9 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 işbirlikçi yakalandı. Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Biksi makinalı tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet TB-6 Tamburalı bombaatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
KIRAN-3'TE 16 TERÖRİST
21 Eylül'de Siirt ve Şırnak ara hattında başlatılan Kıran-3 operasyonunda 7 komando taburu, 16 polis özel harekat timi, 25 güvenlik korucu timi olmak üzere toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev aldı. Devam eden operasyonda aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan 'Koçer' kod adlı Orhan İince ve 'Canda Kıçi' kod adlı Kader Malgoz'un da bulunduğu toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 6 mağara, barınak, sığınak ve 4 EYP imha edildi.
KIRAN-4 BAŞLADI
Kıran-4 operasyonu ise 24 Eylül'den itibaren Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılılan operasyon kapsamında Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 25 Eylül tarihinde 1 adet EYP ele geçirildi. Operasyonda Jandarma, Poliz Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev aldı.
TOPLAM 48 TERÖRİST
Bakanlık, 17 Ağustos tarihinden itibaren başlatılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. Kıran operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği kaydedildi.

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Kıran-4 operasyonu başladıKıran-4 operasyonu başladıKıran-4 operasyonu başladı

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