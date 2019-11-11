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"Kıran-5" operasyonunda 20 sığınak imha edildi, 1 ton 615 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 179 timin katılımıyla başlatılan operasyonda ortaya çıkarılan biri 5 katlı 20 sığınak ile 5 el yapımı patlayıcı imha edildi - Arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü 1 ton 615 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 179 timin katılımıyla gerçekleştirilen "Kıran-5" operasyonunda ortaya çıkarılan biri 5 katlı 20 sığınak ile 5 el yapımı patlayıcı imha edildi, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü 1 ton 615 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Muş ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla 3 il arasındaki kırsal alanda başlatılan "Kıran-5" müşterek operasyonu başarıyla sürüyor.

Operasyonda teröristlerce kullanılan biri 5 katlı 20 sığınak tespit edilmesinin ardından Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

- El yapımı patlayıcılar misina ile tuzaklanmış

Sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde kalaşnikof, bir tanesi timlerin intikal güzergahına iki ağaç arasına misina ip ile tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 153 fişek, 4 şarjör, gece görüş dürbünü, 250 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı da kullanılan radyo frekans komutalı anahtar sistemi ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken diğer malzemeler yerinde imha edildi.

- Toprak altına gizlenmiş esrar

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında; arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 1 ton 615 kilogram esrar bulundu.

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Diyarbakır esrar kıran 5 operasyonu sığınak terör

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