HABER

Kıran-5 Operasyonu’nda terörün finans kaynağına büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 702 kilo esrar ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, (BTÖ) mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek amacıyla Kıran-5 Operasyonunun tamamlandığı belirtildi.Açıklamada, “(BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ve Hani ilçelerinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Kıran-5 Operasyonu kapsamında icrasına başlanan Özel Birlik Operasyonları başarıyla tamamlanmıştır.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 702 kilo esrar ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, (BTÖ) mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek amacıyla Kıran-5 Operasyonunun tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, “(BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ve Hani ilçelerinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Kıran-5 Operasyonu kapsamında icrasına başlanan Özel Birlik Operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Operasyon süresince yapılan aramalarda; kayalık alanlarda, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, satışa hazır vaziyette, toplam 702 kilogram esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Tel Abyad’daki patlamanın ardından bölgeye yardım konvoyu gönderildiTel Abyad’daki patlamanın ardından bölgeye yardım konvoyu gönderildi
Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandıYere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

2019 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan 326 gün sonra ortaya çıktı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.