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'Kıran-5'te 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1.6 ton esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 8 Kasım günü başlatılan 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hele getirilirken, patlayıcı düzenekleri ve 1 ton 615 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 8 Kasım günü başlatılan 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hele getirilirken, patlayıcı düzenekleri ve 1 ton 615 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır, Muş ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Kasım 2019 Cuma günü başlatılan 'Kıran-5' müşterek operasyonu devam ediyor.
Operasyonun düzenlendiği bölgede güvenlik güçlerince 11 Kasım günü yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerce kullanılan 1'i 5 katlı, 1'i 2 odalı tek girişli 2 havalandırma deliği bulunan toplam 20 adet kış sığınağı tespit edildi. Tespit edilen sığınaklar, güvenlik önlemlerinin ardından kullanılamaz hale getirildi.
Sığınakların bölgesinde yapılan arama faaliyetlerinde ise Kalaşnikof piyade tüfeği, güvenlik güçlerinin geçiş güzergahındaki iki ağaç arasına ip ile tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 156 fişek, 5 şarjör, gece görüş dürbünü, 250 kilo amonyum nitrat, uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan radyo frekans komutalı anahtar sistemi, 2 el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanmış basma düzeneği, pil bloğundan oluşturulmuş tetikleyici düzenek, el yapımı patlayıcıda kullanılan gübre öğütme 2 makine, jeneratör, 4 akü, 360 pil, anemometer rüzgar ölçer cihazı, şarj adaptörü, 280 metre elektrik kablosu, el dürbünü, el feneri, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 1 ton gıda malzemesi, lokal anestezide kullanılan 750 paket tıbbi malzeme, çok sayıda giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğine malzemelere el konulup, diğer malzemeler imha edildi.
1 TON 615 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde iki farklı bölgede, 1 ton 615,45 kg esrar ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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