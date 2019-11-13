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Kıran- 6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında, terör örgütüne ait silah ve mühimatlar ile yaşam malzemeleri ve örgütsel döküman ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkisinde,
'Kıran-6 Şehit GK Sami Gülmez' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 RPG, 7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 Kalaşnikov piyade tüfeği, 4 EYP düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 7,62 mm çapında 1465 fişek, 40 mm çapında 3 adet bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

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