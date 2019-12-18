HABER

"Kıran 8" operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:35 | Son Güncelleme

"Kıran 8" operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonuna katılan güvenlik güçleri, operasyon bölgesine kurban kesilip dualarla uğurlandı.

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis ve Siirt illerinde başlatılan ''Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonunda görev alacak güvenlik güçleri için operasyona katılmadan önce ilçedeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı törende operasyona katılacak askerler için kurban kesildi. Özkan, operasyonda katılacak askerlere başarı dileğinde bulundu.

Askerler daha sonra katılımcıların duaları eşliğinde operasyon bölgesine uğurlandı.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Denizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astıDenizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astı
Başkent’te doğalgaz zehirlenmesi iddiası: 1 ölüBaşkent’te doğalgaz zehirlenmesi iddiası: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tatvan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Bu acının tarifi yok! İki kardeş bir gün arayla feci şekilde hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.