HABER

Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

BİTLİS ile Siirt arasındaki Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında arazide yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak bulundu.

Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS ile Siirt arasındaki Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında arazide yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda gıda, örgütsel dokuman ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerinin engellenmesi, etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, dün 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunu başlattı. Bitlis Valiliği koordinesinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen ve 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı operasyon kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor.
Bölgede dün yapılan arazi arama tarama çalışmalarında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, 100 adet CD, 6 adet 4'lü pil bloğu, 48 çift ayakkabı, 80 büyük pil, 2 sırt çantası, 24 leşker kıyafeti, 2 roketatar mühimmat parçası, 5 panço, 20 metre ip, 5 kazma, 5 kürek, 1 ampermetre, 170 metre elektrik kablosu, 4 örgütsel kitap, 1 batarya, 3 kilo tütün, 1 lazer pointer, 1 akü, 1 powerbank, 1 ton 500 kilo gıda ve yaşam malzemesi, ayrıca muhtelif miktarda ilaç, gıda ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor
Polis memuru, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu öldürdüPolis memuru, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu öldürdü
İzmir'de tartışmalı gökdelen projesinin akıbetini Estetik Kurul belirleyecekİzmir'de tartışmalı gökdelen projesinin akıbetini Estetik Kurul belirleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Kurum duyurdu

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi

Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

'830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiasına MEB'den açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Van'daki terör operasyonunda ele geçirilen roketatar mühimmatları imha edildi

Ele geçirilip imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.