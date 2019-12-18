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Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:25 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve Bitlis ile Siirt arasında bulunanan Sehi Ormanları bölgesini kapsayan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu sürüyor.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve Bitlis ile Siirt arasında bulunanan Sehi Ormanları bölgesini kapsayan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da Van Jandarma Aşayis Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, bugün 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunu başlattı. 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı operasyon, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı operasyon kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor.
Kıran-8 Operasyonu, soğuk havaya rağmen kararlılıkla sürerken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da Van Jandarma Aşayis Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant ile birlikte Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına gelerek incelemelerde bulundu. Bitlis Valisi Çağatay, burada operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den operasyon ile ilgili bilgi alıp, açıklamalarda bulundu. Vali Çağatay, yurt içindeki terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "İnşallah sayenizde burada terörist kalmayacak. Arkadaşların her birine bizden selam söyleyin. Başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

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