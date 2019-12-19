"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında başlatılan hava destekli "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 4 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'in Sehi ana barınma alanında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında dün icra edilen faaliyette, 4 sığınakta 100 CD, 6 adet 4'lü pil bloğu, 48 çift mekap ayakkabı, 80 büyük pil, 15 büyük boş tüp, 2 sırt çantası, 24 leşker kıyafeti, 2 roketatar mühimmat parçası, 5 panço, 20 metre ip, 5 kazma, 5 kürek, ampermetre, 170 metre elektrik kablosu, 4 örgütsel kitap, batarya, 3 kilogram tütün, lazer pointer, akü, powerbank, 1500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi, ayrıca muhtelif miktarda ilaç, gıda ve inşaat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Valiliğin açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüleceği vurgulandı.

