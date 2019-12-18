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“Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 09:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu operasyonda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu operasyonda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları’nın kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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