Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ’nün elebaşı olan bir teröristin bizim modern ve stratejik ortağımız olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaması, halen orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Ordu’ya geldi. 31 Mart seçimlerinin öneminden bahseden Kıran, Türkiye’de istikrar ve güven ortamının devam etmesi ve dış politikadaki hedeflere ulaşılması açısından seçimin önemli olduğunu vurguladı. Yaklaşan 31 Mart seçimlerinin adeta bir beka seçimi olduğuna dikkat çeken Kıran, Cumhur İttifakı’nın korunması ve seçim sonuçlarının istikrar ve güven mesajını vermesinin dış politikalar açısından da önemli olduğuna değindi.

"FETÖ liderinin halen ABD’de yaşaması kabul edilebilir bir durum değildir"

Kıran, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, Fetullahçı Terör Örgütü’nü tamamen bertaraf etmek için mücadelelerini önemle sürdürdüklerini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in halen Amerika’da yaşamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını aktaran Kıran, “FETÖ, ülkemiz için çok büyük bir tehdit ama sadece ülkemiz için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için büyük bir tehdit. Biz bütün ülkeler ile ilişkilerimizde FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkeler üzerinde bu tehditle ortak mücadelenin önemini vurguluyoruz. Bu ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte en kanlı senaryosunu hayat geçiren ve ülkemizin en stratejik kılcal damarlarına kadar sızma sureti ile ülkemize işgal girişimleri olsun, biz bu tehdidi tamamen bertaraf etmek durumundayız. Bunu her şeyden önce milletimizin ve devletimizin geleceği için yapmak durumundayız. Terörle mücadele samimiyet gerektiren bir husus. Bu samimiyeti de biz müttefiklerimizden bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ’nün elebaşı olan bir teröristin bizim modern ortağımız olarak, stratejik ortağımız olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaması hala orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.