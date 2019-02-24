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Kıran: "FETÖ liderinin halen ABD’de yaşaması kabul edilebilir bir durum değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ’nün elebaşı olan bir teröristin bizim modern ve stratejik ortağımız olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaması, halen orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Ordu’ya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ’nün elebaşı olan bir teröristin bizim modern ve stratejik ortağımız olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaması, halen orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Ordu’ya geldi. 31 Mart seçimlerinin öneminden bahseden Kıran, Türkiye’de istikrar ve güven ortamının devam etmesi ve dış politikadaki hedeflere ulaşılması açısından seçimin önemli olduğunu vurguladı. Yaklaşan 31 Mart seçimlerinin adeta bir beka seçimi olduğuna dikkat çeken Kıran, Cumhur İttifakı’nın korunması ve seçim sonuçlarının istikrar ve güven mesajını vermesinin dış politikalar açısından da önemli olduğuna değindi.

"FETÖ liderinin halen ABD’de yaşaması kabul edilebilir bir durum değildir"
Kıran, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, Fetullahçı Terör Örgütü’nü tamamen bertaraf etmek için mücadelelerini önemle sürdürdüklerini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in halen Amerika’da yaşamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını aktaran Kıran, “FETÖ, ülkemiz için çok büyük bir tehdit ama sadece ülkemiz için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için büyük bir tehdit. Biz bütün ülkeler ile ilişkilerimizde FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkeler üzerinde bu tehditle ortak mücadelenin önemini vurguluyoruz. Bu ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte en kanlı senaryosunu hayat geçiren ve ülkemizin en stratejik kılcal damarlarına kadar sızma sureti ile ülkemize işgal girişimleri olsun, biz bu tehdidi tamamen bertaraf etmek durumundayız. Bunu her şeyden önce milletimizin ve devletimizin geleceği için yapmak durumundayız. Terörle mücadele samimiyet gerektiren bir husus. Bu samimiyeti de biz müttefiklerimizden bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ’nün elebaşı olan bir teröristin bizim modern ortağımız olarak, stratejik ortağımız olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaması hala orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

“FETÖ’nün faaliyet gösterdiği her ülkeden bu tehditle mücadeleyi bekliyoruz”
Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bunu tabii ki bir takım hukuki gereklilikleri var. Bu noktada da biz her türlü hazırlıkları yaptık, müttefikimize teslime ettik ve gereğinin de yapılmasını bekliyoruz. Sadece ABD’den değil, az önce ifade ettiğim gibi FETÖ’nün faaliyet gösterdiği her ülkeden bu mücadeleyi bekliyoruz ve beklemek de hakkımız. Terör örgütlerinden arınmamış bir dünya hiç kimse için güvenli değildir. FETÖ’de dünyanın yeni nesil bir terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak bir tehdittir. Ortak tehditler, ortak bir mücadele ile etkinlik gösterilebilir. Bu noktada da dünyanın her noktasında FETÖ’nün izini sürüyoruz. Bugün 20’nin üzerinde ülkede FETÖ okulları iade edildi. En son Pakistan bu kararı aldı. Afganistan’da önemli gelişmeler yaşadık. İadeler konusunda da yüzün üzerinde FETÖ’cü teröristi ülkemize getirdik. Dünyanın neresinde olursa olsun bu teröristleri takip etmeye ve onların ülkemize ve insanlığa karşı işledikleri suçların hukuk karşısında hesabını sormaya devam edeceğiz.”
“Kaşıkçı cinayeti konusunda Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ülkemize geldi. Biz bu konuda her türlü bilgi ve belgeye sahibiz, kendileri ile de bu hususta önemli görüşmelerimiz oldu” diyen Kıran, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Burada önemli olan şeffaflık ile bu sürecin götürülmesi. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini etkileyecek bir noktaya gelmeden bu vahşeti işleyenlerin cezalandırılması ve hukuk karşısında hesabının sorulması bu noktada biz elimizdeki bütün belge ve belgeleri Suudi Arabistan tarafı ile paylaştık, şimdi uluslararası bir soruşturma süreci var. İnşallah bunun biran evvel aydınlatılması, bu vahşetlerin önünde geçilmesi noktasında da önem taşıyor, biz bu konuda her türlü işbirliğine açığız.”
Kıran, basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığında partililer ile düzenlenen toplantıya katıldı.

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