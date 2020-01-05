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  4. Kıran: "Kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır"

Kıran: "Kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Kadın elinin değdiği her yerde başarı ve cesaret vardır" dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, memleketi Ünye’de Kadın Eli Dokunuyordu Derneği üyeleriyle buluştu.

Kıran: "Kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Kadın elinin değdiği her yerde başarı ve cesaret vardır" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, memleketi Ünye’de Kadın Eli Dokunuyordu Derneği üyeleriyle buluştu. Ordu’da ve bölgede farkındalık oluşturmak adına güzel bir adım atıldığına değinen Bakan Yardımcısı Kıran, "Kadın elinin değdiği her yerde başarı ve cesaret vardır. Ünye’de böyle bir derneğin kurulmuş olması, arkadaşlarım tarafından kurulması beni çok mutlu etti. Bugün bu derneği tanımış olmaktan bu çabanın bir parçası olmaktan son derece memnuniyet ve heyecan duydum" şeklinde konuştu.

"Amacımız kadın üzerinden toplumu güçlendirmek"
Kadın Eli Dokunuyordu Derneği Başkanı Esra Gerçeker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim amacımız, ailenin temel bileşeni olan kadın üzerinden toplumu güçlendirmek, dezavantajlı kadınları desteklemek, haklarının korunması anlamında projelerle kamuoyunda sürdürülebilir bir bilinç oluşturmaktır. Bu kapsamda projeler oluşturarak Ünyemiz için bölgemiz için güzel şeyler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıran:

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