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  4. 'Kıran' operasyonları bitti, 'Kapan' başladı

'Kıran' operasyonları bitti, 'Kapan' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mardin'de 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mardin'de 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı.
Jardarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat timlerinden 915 personelin katıldığı operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli gözlatına alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl Ağustos ayında başlatılan, 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran operasyonları başarıyla tamamlandı.
'KAPAN-1' BAŞLATILDI
Kıran operasyonlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının başlamasıyla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerinin yanında Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel görev aldı.
13 GÖZALTI
Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, yarım ton yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Operasyonda delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi. Operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.

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