'Kıran' operasyonlarında terör hedefleri ateş altında -3

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ TİLLO (Siirt), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 9 ili kapsayan 'Kıran' operasyonları kapsamında belirlenen terör hedefleri, ateş altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayan 'Kıran-1' operasyonu başlattı.

Irak'ın yanı sıra Suriye sınırında ki operasyonun kapsamı genişletildi. 27 Ağustos günü Mardin, Şırnak ve Batman'da 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. 21 Eylül'de de Siirt ile Şırnak arasında bulunan, Herekol Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere yönelik 'Kıran-3' operasyonu start aldı.

Bugün ise Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının katıldığı toplam 9 ili kapsayan operasyona havadan da ATAK helikopterleriyle destek veriliyor.