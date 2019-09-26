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'Kıran' operasyonlarında terör hedefleri ateş altında -3

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 18:32 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 9 ili kapsayan 'Kıran' operasyonları kapsamında belirlenen terör hedefleri, ateş altına alınıyor.

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ TİLLO (Siirt), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 9 ili kapsayan 'Kıran' operasyonları kapsamında belirlenen terör hedefleri, ateş altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayan 'Kıran-1' operasyonu başlattı.

Irak'ın yanı sıra Suriye sınırında ki operasyonun kapsamı genişletildi. 27 Ağustos günü Mardin, Şırnak ve Batman'da 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. 21 Eylül'de de Siirt ile Şırnak arasında bulunan, Herekol Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere yönelik 'Kıran-3' operasyonu start aldı.

Bugün ise Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının katıldığı toplam 9 ili kapsayan operasyona havadan da ATAK helikopterleriyle destek veriliyor.

Timler, mayın arama köpekleri eşliğinde karadan arazi araması yaparken, teröristlerin kullandığı ve barındığı değerlendirilen bölgeler, roket atışlarıyla vuruluyor.

İnsansız hava araçlarıyla(İHA) belirlenen hedefler, silahlı insansız hava araçlarıyla(SİHA) imha ediliyor.

MUHTEMEL GEÇİŞ YOLLARI KAPATILARAK, HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Herekol Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen dere yatağına baskın yapan timler, dağlık alanı çevreledikten sonra, el yapımı patlayıcı düzenekleriyle tuzaklanması muhtemel hedefleri, roket atışlarıyla ateş altına aldı. Ardından da bölgeye komando birlikleri girerek, hedefleri tek tek kontrol etti ve teröristlerin barınak olarak kullanabilecekleri bölgeleri kullanılamaz hale getirdi.

Operasyonda ikisi 'Terör Arananlar Listesi'nde, gri kategoride yer alan 48 terörist etkisiz hale getirildi.

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