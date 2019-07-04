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Kiraya verdiği 150 bin liralık aracı 1 buçuk aydır kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Siirt’te araç kiralama işiyle uğraşan Ercan Tez, kiraya verdiği 150 bin liralık aracının 1 buçuk aydır kayıp olduğunu belirterek, aracının bulunmasını istedi.Oto kiralama işiyle uğraşan Ercan Tez, yaklaşık 1 buçuk ay önce bir müşterisine değeri 150 bin lira olan bir araç verdi.

Kiraya verdiği 150 bin liralık aracı 1 buçuk aydır kayıp

Siirt’te araç kiralama işiyle uğraşan Ercan Tez, kiraya verdiği 150 bin liralık aracının 1 buçuk aydır kayıp olduğunu belirterek, aracının bulunmasını istedi.
Oto kiralama işiyle uğraşan Ercan Tez, yaklaşık 1 buçuk ay önce bir müşterisine değeri 150 bin lira olan bir araç verdi. 15 günlük parasını peşin alan Tez, daha sonra müşteriye ulaşamadı. Aracının kötü işlerde kullanıldığından şüphelenen Tez, yetkililerin kendisine yardım edip aracının bulunmasını istiyor.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Tez, "Yaklaşık 1 buçuk ay önce bir vatandaş geldi ona araç verdik. 15 günlük aldı, parasını verdi. O günden beri vatandaşa ulaşamıyoruz. Bir haber alamıyoruz, araç şuana kadar kayıp. Aracın kötü amaçlı kullanılacağını düşünüyoruz. Hiçbir ses yok adamdan, ulaşamıyoruz, telefonları kapalı. Emniyete de konuyu bildirdik. Şimdiye kadar herhangi bir sonuç alamadık. Bizim tek korkumuz bu aracın kötü amaçlarla kullanılması, bombalı saldırı olayına karışması veya içine bir şey koyup taşımalarıdır. Bizim tek istediğimiz devletten biran önce bu aracın bulunmasıdır. Aracımızın plakası bellidir. Bunu gören hemen ihbar etsin. Ben savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum. Aracın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Kiraya verdiği 150 bin liralık aracı 1 buçuk aydır kayıp

Kiraya verdiği 150 bin liralık aracı 1 buçuk aydır kayıp

Kiraya verdiği 150 bin liralık aracı 1 buçuk aydır kayıp

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