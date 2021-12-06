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Kiraya verdiği aracı bulmayı umut ederken başka mağdurlarla karşılaştı! Ardından aynı kişi çıktı

06.12.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kiraya verdiği kamyonun GPS'inin sökülerek ortadan yok edilmesi üzerine her yerde aracı aramaya başlayan Osman Özkul, kamyonu bulmayı umut ederken aynı kişi tarafından mağdur edilen başka kişilerle karşılaştı.

Kiraya verdiği aracı bulmayı umut ederken başka mağdurlarla karşılaştı! Ardından aynı kişi çıktı

Uzun yıllardır İstanbul’da vinç ve araç kiralama işi yapan Osman Özkul, kamyonunu Bursa’da yaşayan bir şahsa aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdi. Kiraladığı kamyonun 6 gün sonra GPS sinyali kesilince şüphelenip kiraladıkları kişiyi aradı. Kiraladıkları kişi karşı firma yetkililerinin telefonlarına çıktı. Aracı geri isteyen firma yetkilileri olumlu cevap alamadı. GPS’si de sinyal vermeyen araçlarının parçalanıp satılmasından endişe eden firma yetkilileri Bursa’ya gelerek bu kişiden şikayetçi oldu. Aynı zamanda kiraladıkları kişilerin Türkiye’nin farklı noktalarında yaşayan yakınlarına tek tek ulaşıp aracını bulmak için mücadele etti. Osman Özkul, 1 aydır 500 bin lira değerindeki kamyonunu bulmak için Türkiye’nin bir çok ilini gezip kamyonunu arıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla haberlere çıkan Özkul, aynı şekilde aynı kişi tarafından kamyonlarının kiralandığını ve araçlarına ulaşamadıklarını söyleyen başka mağdurlarla karşılaştı. Bir araya gelen kamyon mağdurları hep beraber araçlarını bulmak için mücadele veriyor.

"1 AYDIR HİÇBİR ŞEKİLDE BULAMIYORUM"

Tek isteğinin kamyonunu bulmak olduğunu ifade eden Osman Özkul, "Kamyonu Bursa’da bir kişiye aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdim. 1 aydır kanyonu hiç bir şekilde bulamıyorum. Kamyon HTS kayıtlarına da takılmamış, aracın maddi değeri 500 bin lira. Biz karşı tarafla aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık. Kiraya verdiğimiz aracımızın GPS sökülünce İstanbul’dan gelip Bursa’da suç duyurusunda bulunduk. Kiraya verdiğimiz kişiye telefonla ulaştığımızda "ben sizi geri arayacağım" cevabı veriyor. Kiraya verdiğimiz Türkiye’nin farklı illerinde oturan yakınlarına tek tek gittik ama bir netice alamadık. Sonra haberlere çıktıktan sonra bizi haberlerde izleyen başka mağdurlarda bize ulaştı. Kamyonlarının ortada olmadığını söyledi. Biz şimdi hep beraber kamyonlarımızı arıyoruz" dedi.

"AYNI KİŞİ TARAFINDAN MAĞDUR OLMUŞUZ"

Haberlerde Osman Özkul’u gördüğünü belirten Mehmet Yavuz, "Ben aracımızı kiralamak için internet sitesine ilan verdim. Aracımı Bursa’ya kiraya verdim. Kiraya verdikten 1 ay sonra telefon açtım. 3 aydır ne kamyonu nede paramı alabildim. 3 defa aracımı bulmak için Bursa’ya geldim. Telefon açıyorum yarın getireceğim bugün getireceğim diyorlar. Ben Osman Özkul’u televizyonda gördüm. Oda benim gibi mağdur olmuş irtibata geçtik, aynı kişi tarafından mağdur olmuşuz. Aynı sahte kaşe ve vergi levhası kullanmış, bu zamana kadar hep ulaştım şahısa, 10 gündür ulaşamıyorum. Şimdi hep beraber araçlarımızı aramaya başladık. Bizden başka mağdurlar da var" şeklinde konuştu.

İHA

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