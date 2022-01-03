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Kiraya verdiği aracın uçuruma yuvarlandığını 4 gün sonra öğrendi: Ekmek teknesi veriyoruz...

03.01.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir şahıs kiraladığı kamyonetle yaptığı kazayı 4 gün sonra mal sahibine bildirdi. Kamyonetin sahibi, kazayı yara almadan atlatan şahıstan şikayetçi olurken, aracın uçtuğu bölgeye ise AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin sahibi kazayı öğrendikten sonra, "Ekmek teknesi veriyoruz, bu hale getiriyorlar, buna canım sıkılıyor” ifadelerini kullandı.

Kiraya verdiği aracın uçuruma yuvarlandığını 4 gün sonra öğrendi: Ekmek teknesi veriyoruz...

İlginç olay, 30 Aralık Perşembe günü Serdivan ilçesi Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi Bülbül isimli vatandaş sahibi olduğu kamyoneti Kasım ayında İstanbul Maltepe’den, Sakarya’da esnaflık yapan bir vatandaşa kiraladı. Kiraladığı kamyonet ile 30 Aralık Perşembe günü Kırantepe mevkiine giden vatandaşın içerisinde olmadığı esnada iddiaya göre araç, yaklaşık 800 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Olay, aracı kiralayan kişinin, 4 gün sonra kamyonet sahibine haber vermesiyle ortaya çıktı.

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4 GÜN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kamyonet sahibi durumun haber verilmesi üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde herhangi bir kişinin olabilme ihtimaline karşı aracın devrildiği yere inerek çalışma başlattı. Aracın içerisinde kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, kamyonet ise kullanılamayacak hale geldi. Kiraya verdiği kamyonetin, uçuruma yuvarlandığı haberini 4 gün sonra alan araç sahibi Çelebi Bülbül şikayetçi oldu.

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"BUNA CANIM SIKILIYOR"

Olayı anlatan kamyonetin sahibi Bülbül, “Kiraya aracımızı verdik, arkadaş sağ olsun buraya gelmiş. 10’uncu ayda kiraya verdik aracı. Kirası devam ederken Perşembe günü kazayı yapmış ama bize bugün haber verdi. Şahısla beraber de geldik buraya, arabaya kadar inemedik biz. Ekmek teknesi veriyoruz, bu hale getiriyorlar, buna canım sıkılıyor” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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