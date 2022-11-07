Kiraya verdiği evini alevler içinde gören ev sahibinin feryadı yürekleri dağladı! "6 senedir çöp topluyorum paralarım gitti"

Kahreden ev yangını, akşam saatlerinde Çalılöz Mahallesi 433. Sokak’taki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Avcı’ya (72) ait müstakil evin bitişiğinde kiracısı L.Ş.’nin (83) oturduğu kısımda sobayı tutuşturmak isteyen torunları R.Ş. (7) ile H.Ş. (5) yangın çıkmasına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yaşlı kadın ve 2 torunu, ekipler tarafından mahsur kaldıkları evden kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik uğraşın ardından söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

"6 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ"

Evinin yandığını gören Ahmet Avcı ise gözyaşlarını tutamadı. Kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Avcı, 6 yıllık birikiminin yandığını ifade ederek, "Ben burada çöp topluyordum. Bu tarafta kiracım yaşlı kadın var. Çocuklar gelip sobasını yakarken evi yaktı. Her şeyim yandı. Yaşlı bir kadın oturuyordu, ben burada oturuyorum. 6 senedir çöp topluyorum. Paralarım gitti" dedi. (İHA)



