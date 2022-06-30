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'Kiraya zam' tartışmasında ortalık fena karıştı: Ev sahibinin kardeşleri kiracıya saldırdı! 'İki ayda iki kere fiyat arttırdılar'

30.06.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kiracılarla ile ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalar giderek sıklaşıyor. Kira gerilimlerine bir yenisi İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eklendi. İddiaya göre kiraya zam nedeniyle çıkan tartışma sonucu gece yarısı saatlerinde ev sahibinin kardeşleri kiracılara saldırarak darp etti. Darp edilen kiracı Filiz Gönenç, evden çıkmamaları halinde ölüm tehdidi aldıklarını öne sürdü ve kira fiyatını iki ayda iki kez arttırdıklarını dile getirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

'Kiraya zam' tartışmasında ortalık fena karıştı: Ev sahibinin kardeşleri kiracıya saldırdı! 'İki ayda iki kere fiyat arttırdılar'

Arnavutköy'deki kiracı-ev sahibi tartışmasına şiddet karıştı. Darp edilen kiracılar şikayetçi oldu ve darp raporu aldı. Kiracıların iddiasına göre ev sahipleri kira tutarını 1500'den 4500 TL'ye çıkardı. Kiracılar bu bedeli ödeyemeyeceğini bildirince evden çıkmaları istendi. Kiracı Filiz Gönenç, çıkan tartışma sonucu darp anını ve aldıkları ölüm tehdidini "Duvardan duvara bizi vurdular. 'Ya bu evden çıkacaksınız ya sizi öldüreceğiz' dediler" sözleriyle anlattı. Ev sahibinin annesi ise kiracıların 1,5 yıldır kira ödemediğini ileri sürerek "İnsanlıkla çıksınlar" dedi.

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GECE YARISI EV SAHİBİNİN KARDEŞLERİ GELDİ

Olay, dün saat 03.13'te Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ev sahibi Özkan Avcı, kiracıları Orhan ve Filiz Görenç çiftine kira bedelini bin 500 liradan 4 bin 500 liraya çıkartacağını bildirdi. Bu parayı ödeyemeyeceklerini belirten Görenç çiftine evi boşaltmaları söylendi. Bunun üzerine kiracı ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Binaya gelen ev sahibi Özkan Avcı'nın kardeşileri Ethem Avcı, Erdem Avcı ve Murat Avcı ile kiracı çift arasında kavga çıktı. Kavga sonrası Orhan Görenç, Filiz Görenç ve yeğenleri darp raporu alarak üç kardeşten şikayetçi oldu. Üç kardeşin bina koridorunda kiracı çifti ittirmesi güvenlik kamerasına yansıdı. 

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"YA EVDEN ÇIKARSINIZ YA DA SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Kiracı Filiz Görenç yaşananları şöyle anlattı:

“Akşam saat bir buçukta telefon açtılar, bizi tehdit ettiler. Ethem Avcı, Erdem Avcı, Murat Avcı. Üç kardeş bizi burada sıkıştırdılar. Biz karakola gidiyorduk. Çocuklarının üstüne kapıyı kilitledim. Bizi burada sıkıştırdılar. Eşimle beni darbettiler. Bu duvara vurdular. Zaten kamera kayıtlarında var. Birisi kapıyı tuttu. Diğer ikisi de içeride ben ve eşimi darp ettiler. Duvardan duvara bizi vurdular. 'Ya bu evden çıkacaksınız ya sizi öldüreceğiz' dediler. Birer balkondan aşağı atacağız dediler. Altı aydır bizi tehdit ediyorlar. Yapmadıkları yok bize. Altı aydır biz bunlarla uğraşıyoruz.

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"KİRAYI 1500'DEN 4500'E ÇIKARDILAR"

"Arnavutköy'de evler pahalı, fiyatları arttı, satılık olsun, kiralık olsun, bütün evlerin fiyatı arttı. Ben 1500 liraya oturuyorum. İki ay içerisinde iki kere fiyat arttırdılar. Şimdi de diyorlar ki; ya 4 bin 500 lira ya da evden çıkacaksınız. Benim 4 bin 500 lira verecek gücüm yok. 'Ben evimi satıyorum, evimden çıkacaksınız' dedi. İlk girdiğimizde iki sene sözleşmemiz vardı, sözleşmemiz bitti. Ondan sonra evler böyle olunca sözleşme yapmadılar. Ama her ay kirayı elden alıyorlar, sözleşme yapmıyorlar. Zaten kameralarda ben kirayı verirken her şey görünüyor. Vermedi diyorlar ama her şey görünüyor. Yeğenimi darbettiler. Kafasına vurdular. Eşimin boynunu, suratını, benim bacaklarımda yaralar var. Zaten raporlarımızın hepsi karakolda. Altı aydır bizi taciz ediyorlar."

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"İNSANLIKLA ÇIKSINLAR"

Ev sahibinin annesi Yadigar Avcı ise "Çocuğum gelmiş insanlıkla demiş ki benim evimi boşaltın. Bayan da diyor ki 'ben kan dökeceğim boşaltmıyorum. 10 sene oturacağım' diyor. İnsanlıkla çıksınlar. Biz onları istemiyoruz. Ne kontratımız var ne de bir şeyimiz var. Öyle girmişler, oturuyorlar" dedi.

DHA'nın telefonla ulaştığı ev sahibi ise kiracıların 1,5 senedir kira vermediğini iddia etti.

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(DHA) 

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