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Kirayı almaya gittiği evde çekilen görüntülerle şantaj iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ev sahibi C.Ç.(60), kira almak için gittiği evde kiracısı ve kiracısının kadın arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra gözünü yatak odasında açtığını, odada bulunan 2 erkek tarafından dövülerek iç çamaşırlarıyla görüntülerinin çekildiğini, bu görüntülerle de şantaj yapılarak, 150 bin TL ve otomobilinin elinden alındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Kirayı almaya gittiği evde çekilen görüntülerle şantaj iddiası

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da ev sahibi C.Ç.(60), kira almak için gittiği evde kiracısı ve kiracısının kadın arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra gözünü yatak odasında açtığını, odada bulunan 2 erkek tarafından dövülerek iç çamaşırlarıyla görüntülerinin çekildiğini, bu görüntülerle de şantaj yapılarak, 150 bin TL ve otomobilinin elinden alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Polis, kiracı kadın D.S.'yi gözaltına alırken, 3 suç ortağını da arıyor.
Olay, 7 Ocak günü Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi olan C.Ç., ekim ayına ait kirayı almak için kiracısı D.S.'nin oturduğu daireye gittiğini anlattı. Davet üzerine içeri giren C.Ç, iddiaya göre, kiracısı D.S. ve 'Gamze' adlı kadınla birlikte alkol aldı. Dah sonra da uykuya daldı. Bir süre sonra ise evin yatak odasında üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla uyandı. Yine C.Ç.'nin iddasına göre, yatak odasındaki 2 erkek tarafından dövülüp, çıplak görüntüleri çekildi. Bu kişiler görüntülerle şantaj yapıp ev sahibinin 150 bin TL'si ile otomobilini elinden aldı.
Şikayet üzerine harekete geçen polis, kiracı kadın D.S.'yi gözaltına aldı. Polis, kimliklerini belirlediği diğer şüpheliler Ö.S.Ş., B.H.Ç. ve Gamze adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı. D.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kirayı almaya gittiği evde çekilen görüntülerle şantaj iddiası

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