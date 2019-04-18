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Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe’nin Yazarı Paola Peretti Türkiye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ağaçlara Tüneyen Kahramanların Yazarları Paola Peretti ve Şebnem İşigüzel İTEF 2019 İSTANBUL Uluslararası Edebiyat Festivali’nde!Henüz yayımlanmadan hakları 20’den fazla dile satılan Kiraz Ağacı İle Aramızdaki Mesafe’nin yazarı Paola Peretti ITEF kapsamında Türkiye’ye geliyor.

Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe’nin Yazarı Paola Peretti Türkiye’de

Ağaçlara Tüneyen Kahramanların Yazarları Paola Peretti ve Şebnem İşigüzel İTEF 2019 İSTANBUL Uluslararası Edebiyat Festivali’nde!
Henüz yayımlanmadan hakları 20’den fazla dile satılan Kiraz Ağacı İle Aramızdaki Mesafe’nin yazarı Paola Peretti ITEF kapsamında Türkiye’ye geliyor. Yazarın kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak, küçük bir kızın görme yetisini kaybetmesini kaleme almış olduğu Kiraz Ağacı İle Aramızdaki Mesafe dokuz yaşındaki Mafalda’nın ilham veren cesaret ve kararlılık hikâyesi.
Öncelikle D&R Akasya’da 19 Nisan Cuma günü saat 18’de okuyucularıyla buluşacak olan Peretti daha sonra 20 Nisan Cumartesi günü saat 14’te Beşiktaş Çarşı Kırmızı Kedi Kitapevi’nde kitabını imzalayacak.
20 Nisan Cumartesi günü saat 17.30 - 19.00 arasında "Ağaçlarda Büyüyen Hikayeler" adı altında Nazlı Gürkaş moderatörlüğünde hem Ağaçtaki Kız (Can, 2016) hem de Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe (Genç Timaş, 2018) söyleşisi gerçekleşecek.
Herkese açık olan bu söyleşide Paola Peretti ve Şebnem İşigüzel Calvino’nun Ağaca Tüneyen Baronu’ndan aldıkları ilhamla, kurtuluşu ağaçların tepesinde, doğada arayan roman kahramanlarının hikâyelerini anlatacak, çok derinlerde kaldığını düşündüğümüz konulara değinip bizlere hayattaki dalgakıranlarımızı sorgulatacak.

Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe’nin Yazarı Paola Peretti Türkiye’de

Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe’nin Yazarı Paola Peretti Türkiye’de

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