Kiraz Belediyesi'nin yardım TIR'ı Elazığ'a gönderildi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından depremzeler için Kiraz Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, halkın da desteğiyle toplanan ihtiyaç malzemeleri yola çıktı.

Kiraz Belediyesi, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kirazlı halkının yardımıyla 2 ton patates, 1 ton un, 300 yatak, 300 battaniye, ısıtıcı, bot ve mont toplandı. TIR'a yüklenen malzemeler, Elazığ'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Depremin olduğu o geceden beri biz de oradaki vatandaşlarımızı düşünerek uyku uyumadık. Allah bize bir daha böyle acılar göstermesin. Tüm Türkiye kenetlenmiş halde depremzede vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yardım çağrısında bulunduğumuz andan bu yana destek vererek tek yürek olan Kirazlı halkına teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz" dedi.

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