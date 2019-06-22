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Kiraz, Simavlı çiftçinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 19:06 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde çiftçiler, Napolyon cinsi kiraz hasadına başladı.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde çiftçiler, Napolyon cinsi kiraz hasadına başladı. Rusya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen ürün, rekoltesi ve 10 lirayı geçen fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Simav merkez ve köylerinde üretilen 'Napolyon' cinsi kirazın hasadı sürüyor. Dalından özenle toplanan kiraz, kasalara konulduktan sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konuşlanan firmalar aracılığıyla Rusya başta olmak üzere Hollanda, Almanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, bu günlerde hasadına başlanan Napolyon cinsi kirazların rengi, aroması, iriliği, kendine has lezzeti ve yola dayanıklılığı gibi üstün özellikleri sayesinde ihracatçı firmalar tarafından tercih edildiğini söyledi. Bütüner, "Şu anda ihracatçı firmalar köylerimizde tırlarıyla konuşlanmış durumda. Üreticiden kilosunu 10-12 liradan aldıkları kirazları, tırlarına yükleyerek, İzmir üzerinden Rusya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediyorlar. Bazı firmalar da ihraç dışı kirazlara talip oluyor. Bu firmalar, kirazın kilosunu 5 liradan toplayıp marketlere satıyor. Simavlı üreticimiz bu yıl kirazdan iyi para kazanıyor. Simav'ın ihraçlık kiraz rekoltesi 15 bin ton civarında. Simavlı kiraz üreticisi kirazdan bu yıl 1.5 milyon lira civarında bir gelir elde etmiş olacak. Bu durum da yıllar sonra yüzlerin gülmesine neden oldu. Rusya ve Avrupa ülkelerinin yanısıra kaliteli kirazımıza Çin'den de teklifler geldiğini duyuyoruz. Çinli tüccarları da Simav'a bekliyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Simav'ın Yaykın köyünde üretici Kemal Akkaya (40), "Türkiye'nin en kaliteli kirazı, bizim kentimizde yetişiyor. Tüccar ayağımıza kadar gelerek, kirazımızı kilosunu 10-12 liradan satın alıyor. Üreticiler olarak mutluyuz" dedi. Çakırlar köyünden Bayram Karaduman (50) ise, "Biz kirazlarımızda ilaç ve hormon katiyen kullanmıyoruz. Ürünlerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Kiraz, bu yıl yüzlerimizi güldürdü. Rusya ve Avrupa'dan sonra Çin'li tüccarları da bekliyoruz" diye konuştu.

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