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Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu.Olay, kırsal Konurlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu.
Olay, kırsal Konurlar Mahallesi’nde meydana geldi. Kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki İfaket Taş’tan saatlerce haber alamayan yakınları bahçeye gitti. Yaşlı kadını yakınları bahçede hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine İffet Taş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşlı kadın kurtarılmadı. Taş’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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