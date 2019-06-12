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Kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrildi: 3 yaralı

Tokat'ta kiraz yüklü kamyonun, kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde bulunan Jandarma Özel Harekat Taburu önünde, Mehmet Yılmaz idaresindeki 33 ZH 094 plakalı kiraz yüklü kamyon kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki marul yüklenen, Musa Sarı'nın (36) kullandığı 05 DD 596 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonete marul yükleyen Emrah Sarı (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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