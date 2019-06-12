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Kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

Tokat-Niksar karayolunda kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Ağrı’ya kiraz götüren M.Y.

Tokat-Niksar karayolunda kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Ağrı’ya kiraz götüren M.Y. (43) idaresindeki 33 ZH 094 plakalı kamyon Tokat-Niksar karayolu Gümenek mevkiinde yağmur sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı önündeki tali yoldan karşı yönet geçmek için bekleyen M.S idaresindeki 05 DD 596 plakalı marul yüklü kamyonete çarptı. Kamyon çarpmanın etkisi ile sürüklediği kamyonun üzerine devrilirken, kamyonet içerisindekiler son an gösterdikleri refleks ile araç koltuğuna yatarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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